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Kocaeli'de Tırın Düşen Trafoyla Ulaşım Aksamaları

Kocaeli'de Tırın Düşen Trafoyla Ulaşım Aksamaları
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın dorsesindeki elektrik trafosunun yola düşmesi nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı. Tır sürücüsü hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan tırın taşıdığı elektrik trafosunun yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Erkan G. idaresindeki 34 KUK 885 plakalı tırın, sabaha karşı İstasyon Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkması sonucu dorsesindeki elektrik trafosu yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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