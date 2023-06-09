Kocaeli'de tırın dorsesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırın dorsesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırın dorsesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
İzmit ilçesinde bir tırın dorsesinde yapılan aramada 54 yabancı uyruklu yakalandı.
Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel