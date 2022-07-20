Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi 1180 Sokak'ta Onur K. yönetimindeki 41 UL 645 plakalı tır, tamire bıraktığı kamyonunun yanından yolun karşısına geçmek isteyen Ozan B'ye çarptı. Kazada yaralanan Ozan B, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.