Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi 1180 Sokak'ta Onur K. yönetimindeki 41 UL 645 plakalı tır, tamire bıraktığı kamyonunun yanından yolun karşısına geçmek isteyen Ozan B'ye çarptı.

Kazada yaralanan Ozan B, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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