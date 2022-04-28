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Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan T'ye, S.E. idaresindeki 34 FAS 606 plakalı tır çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan T, ilk müdahalenin ardından Yalova'daki özel hastaneye sevk edildi.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Haberler

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