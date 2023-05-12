Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
R.Ş. idaresindeki 41 VL 555 plakalı tır, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Alasırt'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alasırt'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gebze Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Alasırt'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Adana'ya gönderilecek.
Tır sürücüsü R.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel