Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

R.Ş. idaresindeki 41 VL 555 plakalı tır, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Alasırt'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alasırt'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gebze Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Alasırt'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Adana'ya gönderilecek.

Tır sürücüsü R.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title