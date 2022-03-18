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Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Ankara yönü Atalar mevkisinde A.A. yönetimindeki 41 AHF 15 plakalı tır, T.A'ya çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, T.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

T.A'nın cenazesi morga kaldırılırken, tır şoförü emniyete götürüldü.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kocaeli, Ankara, Körfez, Güncel, Haberler

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