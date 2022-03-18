Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü
AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Ankara yönü Atalar mevkisinde A.A. yönetimindeki 41 AHF 15 plakalı tır, T.A'ya çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, T.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
T.A'nın cenazesi morga kaldırılırken, tır şoförü emniyete götürüldü.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel