Kocaeli'de Tır Yangını Trafiği Aksattı

Kocaeli'de Tır Yangını Trafiği Aksattı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafriyat tırında çıkan yangın, D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik aksamasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve tır kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı.

Kara yolunun Ankara yönünde seyreden M.D. idaresindeki 42 BB 082 plakalı hafriyat tırının motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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