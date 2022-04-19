Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (1) - Haberler

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Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (1)

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
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Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı (1)

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı. Yangın söndürülürken,  İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Derince'nin TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması başlatıldı. Yaralanan sürücü ise araçtan çıkarılıp, hastaneye götürüldü. TIR yangını nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, İstanbul, Yangın, Güncel, Haberler

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