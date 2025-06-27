Kocaeli'de TIR ve Otobüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir TIR ve şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde aynı yönde giden TIR ve şehriler arası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Yenikent Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 BDD 16 plakalı TIR ile 34 AYR 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte çarpıştı. Kazada yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine bir süre araç yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek

Trump'ın çağrısına rağmen Netanyahu'ya büyük yok
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.