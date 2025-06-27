Kocaeli'de TIR ve Otobüs Çarpıştı: 3 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde aynı yönde giden TIR ve şehriler arası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Yenikent Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 BDD 16 plakalı TIR ile 34 AYR 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte çarpıştı. Kazada yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine bir süre araç yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),