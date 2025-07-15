Kocaeli'de TIR Kazasında 5 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Kocaeli'de TIR Kazasında 5 Ölü, Sürücü Tutuklandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'ın dorsesindeki konteynerin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan TIR sürücüsü tutuklandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada TIR'ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine düştü ve araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü Şahin Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza dün, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Şahin Karakaş idaresindeki 41 AHJ 004 plakalı TIR, önce aynı yönde giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DCK 849 plakalı otomobile, ardından Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR'ın dorsesindeki konteyner, Sinan Demir'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada Sinan Demir ile aynı araçta bulunan Okan Demir, Ramazan Budak, Ümit Adsay ve Muhammet Zengin araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan Demir ve Okan Demir kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ve Muhammet Zengin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp'taki incelemelerin ardından Fatih Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cenazeler daha sonra yakınlarına teslim edildi. Okan Demir, Sinan Demir ve Muhammet Ali Zengin memleketleri Ağrı'da, Ramazan Budak Kayseri'de, Ümit Adsay ise Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde toprağa verildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan TIR sürücüsü Şahin Karakaş ise tedavisinin ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye çıkarılan TIR sürücüsü Şahin Karakaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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