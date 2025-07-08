Kocaeli'de TIR Kazası: Konteyner Otomobilin Üzerine Kaydı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rampa aşağı inen bir TIR, üst geçide çarparak bakılan konteyneri arkadan gelen otomobilin üzerine kaydırdı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde rampa aşağı indiği sırada üst geçide çarpan TIR'ın doresindeki konteyner, arkadan gelen otomobilin üzerine kaydı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dorseki konteyner, arkadan gelen K.K. yönetimindeki 34 GSV 751 plakalı otomobilin üzerine kaydı. Araç sürüleri kazayı yara almadan atlatırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis, ekipleri caddede trafik akışını yönlendirdi. Konteynerin altında kalan otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Nabi Yazıcı-Ardacan Uzun/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak

Kritik hafta! Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'dan yeni çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.