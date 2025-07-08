Kocaeli'de TIR Kazası: Konteyner Otomobilin Üzerine Kaydı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rampa aşağı inen bir TIR, üst geçide çarparak bakılan konteyneri arkadan gelen otomobilin üzerine kaydırdı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde rampa aşağı indiği sırada üst geçide çarpan TIR'ın doresindeki konteyner, arkadan gelen otomobilin üzerine kaydı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dorseki konteyner, arkadan gelen K.K. yönetimindeki 34 GSV 751 plakalı otomobilin üzerine kaydı. Araç sürüleri kazayı yara almadan atlatırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis, ekipleri caddede trafik akışını yönlendirdi. Konteynerin altında kalan otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Nabi Yazıcı-Ardacan Uzun/KÖRFEZ(Kocaeli),