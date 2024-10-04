Kocaeli'de TIR Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan TIR, 2 otomobile çarptı. TIR şoförü kaçarken, bir otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D-100 karayolunda Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, önünde bulunan Selçuk K. idaresindeki 41 RZ 446 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR'ın şoförü, Yüksel Y.'nin kullandığı 34 ACM 576 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2'nci otomobilde hasar meydana geldi.

Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Selçuk K. ve babası Ömer Faruk K. ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.