Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de TIR Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı

Kocaeli'de TIR Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki D-100 karayolunda kontrolden çıkan bir TIR, iki otomobile çarptı. Yaşanan kazada bir otomobildeki baba ve oğlu yaralanırken, TIR şoförü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, TIR sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan TIR, 2 otomobile çarptı. TIR şoförü kaçarken, bir otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D-100 karayolunda Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, önünde bulunan Selçuk K. idaresindeki 41 RZ 446 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR'ın şoförü, Yüksel Y.'nin kullandığı 34 ACM 576 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2'nci otomobilde hasar meydana geldi.

Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Selçuk K. ve babası Ömer Faruk K. ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Kocaeli Güncel Körfez Yaşam Baba

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? En çok verilen ekek ismi ne? TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken gol Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir? Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır? Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı? "Son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? Libero ne demek, Smaçör ne demek, Pivot ne demek, Santrfor ne demek?
title