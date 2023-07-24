Kocaeli'de Tır Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Özlem Ayna'nın (44) kullandığı 41 ANN 173 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde arızalandı. Bu sırada bölgeden geçen 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcısının sürücüsü Erdinç Gökçimen (30), emniyet şeridinde park halindeki araca yardım etmek için durdu.

Aynı istikamette seyreden Ö.E. idaresindeki 41 VA 285 plakalı tır, yardım eden oto kurtarıcıya ve arızalanan otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gökçimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayna ile yanındaki Z.B. ve B.A, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ayna, buradaki müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Özlem Ayna'nın Körfez ilçesindeki bir özel anaokulunun müdürü olduğu öğrenildi.

Erdinç Gökçimen'in cenazesi Kocaeli Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Derince ilçesi Merkez Camisine getirildi ve ikindi vakti kılınan namazın ardından Derince Şehitliğine defnedildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ö.E. ise tutuklandı.