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Kocaeli'de TIR'ın Çarptığı Araçtan Düşen Kadın Yaralandı

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Kocaeli'de meydana gelen kazada, TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtan düşen bir kadın yaralandı. Kazanın ardından otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

KOCAELİ'de, otoyolda, TIR'ın çarptığı hafif ticari aracın kopan kapısından düşen S.S. adlı kadın yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişi Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden T.A. idaresindeki BB-127-TB Gürcistan plakalı TIR, aynı yönde seyreden M.S. yönetimindeki 34 FU 1194 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarpıp ardından sürüklenen hafif ticari araç, refüjdeki bariyere vurarak durdu. Bu sırada sürücü M.S.'nin sağ arka koltukta oturan eşi S.S., aracın kapısının kopmasıyla düşüp yaralandı. TIR sürücüsü T.A. ise kazanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durdu.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralı S.S.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Ekiplerin hafif ticari araçtan yola dökülen malzemeleri temizlemesi ve araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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