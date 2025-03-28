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Kocaeli'de Tır ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 8 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Tavşanlı Mahallesi'nde Aydın İ. idaresindeki 41 VS 982 plakalı tır, Veyis T'nin kullandığı 34 LGR 743 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada servis sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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