Kocaeli'de TIR ile Kamyon Çarpıştı: Şoför Yaralandı

Kocaeli'de TIR ile Kamyon Çarpıştı: Şoför Yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, çift yönlü ilerleyen bir kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü H.E. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, H.E. hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü H.E. (22), yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Suadiye mevkisine giden H.E. idaresindeki 41 APH 855 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyon ile çarpıştı. H.E., TIR'ın kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan H.E., sağlık ekiplerine teslim edildi. H.E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.E.'nin sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazanın ardından yoluna devam eden kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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