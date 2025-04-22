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Kocaeli'de TIR Dorsesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'de TIR Dorsesinde Yangın Çıktı
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Kocaeli TEM yolu Kartepe ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, balatalardan kaynaklandı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

KOCAELİ'de TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Balatalardan çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 N 0070 çekici plakalı TIR'ın dorsesinden yükselen dumanı fark eden şoför, aracını emniyet şeridine alarak kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, balatalarda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin çalışmaları sırasında 3 şeritli otoyolun bir şeridi trafiğe kapanırken yoğunlaşan trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla tekrar normale döndü. TIR'ın dorse kısmında hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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