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Kocaeli'de TIR Denize Düştü

Kocaeli'de TIR Denize Düştü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir feribot iskelesinde, arıza sebebiyle dorsesinden ayrılan TIR'ın çekicisi denize düştü. Olayda yaralanan olmadı, araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir feribot iskelesinde sürücüsünün arıza sebebiyle dorsesinden ayırdığı TIR'ın çekicisi denize düştü. Olayda yaralanan olmazken, denize düşen çekici vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan olay iskelenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki bir feribot iskelesinde meydana geldi. Feribota binmek için limana gelen M.Ş. idaresindeki 34 EM 3127 plakalı TIR'ın arızalanması sebebiyle, sürücü dorse ile çekiciyi birbirinden ayırdı. Bu sırada fren sisteminde arıza olduğu öğrenilen çekici kendiliğinden hareket ederek liman bariyerlerine çarptı. Bariyeri kıran çekici denize düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçtaki mazot ve yağın denize yayılmaması için limanda önlem alındı. Araç, daha sonra limana çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İŞLETME AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili olarak feribot iskelesini işleten firma tarafından yapılan yazılı açıklamada, "34 EM 3127 plakalı tır, 22.09.2024 gecesi 02.00'de Eskihisar – Tavşanlı (Yalova) Feribot Hizmetleri yapan işletmemize ait feribota çıkması sırasında gemi kapağında arızalanmıştır. Arıza yaptığı saat olan 02.00'den saat 10.00'a kadar işletmemize ait limanda bağlı kalmıştır. Alandan götürülme esnasında şoförü tarafından direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle TIR, limandan denize doğru kaymaya başlamış ve kapalı pozisyonda olan liman bariyerlerini kırarak denize düşmüştür. TIR'ın denize düşmesi akabinde limanda işletmemiz tarafından çevre güvenlik ve çevre kirliliği açısından gerekli tedbirler acilen alınmıştır. İl Çevre Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma kontrolünde TIR kısa süre içinde denizden çıkartılmış ve sahibi tarafından limandan uzaklaştırılmıştır. Yaşanan bu üzücü hadise, bahse konu olan tırın fren ve hidrolik sisteminden kaynaklanan arızası sebebiyle meydana gelmiş olup işletmemizin liman hizmeti veya feribotumuz ile alakalı değildir" ifadeleri kullanıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kontrolden çıkan çekicinin denize düştüğü anlar, feribot iskelesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dorseden ayrılan TIR'ın kendiliğinden hareket ederek denize düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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