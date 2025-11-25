Haberler

Kocaeli'de TIR'a Çarpan Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki TIR'a geçmeye çalışan sürüme motosiklet çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve TIR şoförü hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde park ettiği TIR'dan dışarıya çıkan ve yolun karışışına geçmeye çalışan şoför Zeki Salapa'ya (65), motosiklet çarptı. Kazada Salapa ve devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü Hakan Baycan (19) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası ilçesi geçişi Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 EKB 140 plakalı TIR'ın sürücüsü Zeki Salapa aracını yol kenarına park etti. TIR'dan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Salapa'ya, İstanbul yönüne giden Hakan Baycan idaresindeki 41 AOR 903 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı istikamette giden Erhan S. yönetimindeki 35 CLT 653 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazada Zeki Salapa ve Hakan Baycan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi ve Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Zeki Salapa ve Hakan Baycan, kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin incelemesi ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
