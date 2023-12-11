Kocaeli'de tiner patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin memleketi Ağrı'da defnedileceği belirtildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan Ömer Girgin (15), tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı.
Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.