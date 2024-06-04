Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 4 personel etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangından etkilenen 4 personel tedaviye alındı.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangından etkilenen 4 personel, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölgesi'nde geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirilmiş, 2 gemi çalışanının mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş, hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.