Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirilmişti.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel