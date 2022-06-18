Terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen C.M. ve S.M, Başiskele ve Darıca ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör örgütüne 2012 ve 2017'de katıldıkları, kamplarda silahlı eğitim aldıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Güncel Kocaeli PKK Güncel Haberler

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