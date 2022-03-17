Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında Dilovası ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütlerinin cezaevi faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu işledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Dilovası, Jandarma, Kocaeli, Terör, Güncel, Haberler

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