Kocaeli'de Temmuz Operasyonlarında Yakalanan 55 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 437 şüpheliden 55'i cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı huzur ve güven uygulamalarında 163 bin 949 kişinin sorgusu yapıldı.

Kocaeli'de temmuzda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 437 şüpheliden 55'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve aramalarında temmuz ayında 163 bin 949 kişinin sorgusu yapıldı.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 437 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden 55'i tutuklandı.