Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 82 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir araçta bagaj ve tabanda gizlenmiş toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde bagajına ve tabanına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, TEM Otoyolu'nda bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında ve taban kısmında 146 paket halinde toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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