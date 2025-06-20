Kocaeli'de Tefecilere Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama

Kocaeli'de Tefecilere Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde tefecilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çayırova ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 56 adet müştekilere ait olduğu değerlendirilen senet, çok sayıda borç ve alacaklılara ait olduğu değerlendirilen notlar ile ajandalar ve 2 adet senet koçanı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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