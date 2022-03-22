Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve suça konu yazışmaların bulunduğu ajandaların ele geçirildiği kaydedildi.???????

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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