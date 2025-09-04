Kocaeli'de Tavuk Dönerden Zehirlenme Davasında Sanıklara Tahliye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mağdurlardan 8'i ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Mağdurların dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren iddia makamı, sanıkların tutukluluğunun devamını istedi, sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Sanıkların avukatı ise bilirkişi raporunda, bakterilerin sostan kaynaklandığı ifadesinin yer aldığını ancak bunun mümkün olmadığını savundu.

Tavuğun tedarik edildiği firma hakkında şikayetçi olduklarını belirten sanıkların avukatı, müvekkillerinin kastının olmadığını ifade etti.

Mağdurların avukatları, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını beyan etti.

Sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren hakim, yurt dışı çıkış yasağı ve ayda bir imza tedbiri koydu.

Olay

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, çok sayıda kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.