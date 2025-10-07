Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi Davasında İkinci Duruşma

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

100'e yakın mağdurun dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, çağrılmalarına rağmen gelmeyen mağdurların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Söz verilen müştekilerden Gökhan A, eşi ve çocuğunun da zehirlendiğini, 1 hafta boyunca hastalıklarının, 2 ay boyunca da etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Gökhan A, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların avukatı ise olayın yaşandığı günün öncesinde İlçe Tarım Müdürlüğünün denetim yaptığını ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını savundu.

Sanıkların tutukluluk halinin devamının mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine engel teşkil ettiği görüşünü dile getiren sanıkların avukatı, tavuk tedarikçisi firmanın yetkililerinin beyanlarının alınmasını ve dosyaya dahil edilmesini istedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.