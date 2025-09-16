Haberler

Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi Davasında İki Sanık Tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dönercide yedikleri tavuk dönerden zehirlenen bine yakın kişi sonrası, işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tekrar tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bine yakın kişinin, yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada yargılanan 2 sanık tekrar tutuklandı.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4 Eylül'deki duruşmasında işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına savcılık itiraz etti.

Dosya kapsamında yapılan incelemede sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar E.T. ve K.Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, bine yakın kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
