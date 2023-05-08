Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalanan zanlı F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Arapçeşme Mahallesi 1044. Sokak'ta dün, Davut Noğay ile F.A. arasında kavga çıkmış, Noğay'ı bıçaklayan F.A. olay yerinden kaçmıştı. Noğay, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, şüpheli F.A. ise ekiplerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title