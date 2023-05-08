Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalanan zanlı F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Arapçeşme Mahallesi 1044. Sokak'ta dün, Davut Noğay ile F.A. arasında kavga çıkmış, Noğay'ı bıçaklayan F.A. olay yerinden kaçmıştı. Noğay, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, şüpheli F.A. ise ekiplerce yakalanmıştı.