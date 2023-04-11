Kocaeli'de tartıştığı husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman A. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, pişman olduğunu söyleyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatı da müvekkilinin tahliye ve beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Olay
Karamürsel ilçesinin kırsal mahallesi Kızderbent'te 23 Mart 2022'de Osman A. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ü tabancayla ateş açarak öldürmüştü.
Dereköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurulan minibüste gözaltına alınan Osman A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.