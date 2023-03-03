Kocaeli'de tartıştığı doktorun aracını kurşunlayan şüpheliye adli kontrol Güncel Haberler Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Yeniköy Merkez Mahallesi Meliha Sokak'ta gece saatlerinde bir kişi, özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ahmet C'nin yaşadığı siteye gelerek tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından sitenin dışına çıkan şüpheli, tabancasıyla Ahmet C'nin aracına ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ahmet C'nin ifadesine başvuran ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kimliği belirlenen şüpheli F.Y. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Başiskele Yeniköy Kocaeli Güncel Haberler

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