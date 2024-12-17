Kocaeli'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadaşları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi silahla yaralandı. Olay sonrası polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta E.A. (28) ile arkadaşı E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.Y. arkadaşını tabancayla iki bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel