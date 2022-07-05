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Tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına inceleme başlatıldı

AA - Sefa Tetik - Güncel
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Tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi su kemeri üzerine arı kovanları konulmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Üçtepeler mevkisinde dere yatağında kalan saha üzerindeki tarihi su kemerinde arı kovanları bulunduğunun bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verildi.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme çalışması sürüyor.

Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkati çekiyor.

AA / Sefa Tetik - Güncel

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