Kocaeli'de Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketlere Cezalar Kesildi

Güncelleme:
Kocaeli'de yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan marketlere toplam 135 bin 838 lira para cezası uygulandı. Zabıta Dairesi, ayrıca kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına da 313 bin 18 lira ceza kesildi.

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında İl Encümen Toplantısı yapıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığının kentte yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan marketlere 46 ürün için toplam 135 bin 838 lira idari para cezası kesildi.

Çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılan denetimlerde çeşitli kurallara uymayan 106 toplu taşıma aracına toplam 313 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.???????

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel

