Kocaeli'de Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketlere Cezalar Kesildi

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 135 bin 838 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında İl Encümen Toplantısı yapıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığının kentte yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan marketlere 46 ürün için toplam 135 bin 838 lira idari para cezası kesildi.

Çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılan denetimlerde çeşitli kurallara uymayan 106 toplu taşıma aracına toplam 313 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.