Kocaeli'de Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketlere Ceza Kesildi

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Kocaeli'de yapılan denetimlerde, tarihi geçmiş ürün satan 8 markete 23 bin 624 lira ceza uygulandı. Ayrıca özel toplu taşıma şoförlerine toplam 153 bin 556 lira para cezası kesildi.

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan 8 markete 23 bin 624 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Encümen Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Zabıta Dairesi Başkanlığının il genelinde yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün satan 8 markete 23 bin 624 lira idari para cezası kesildi.

Çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, özel toplu taşıma araçlarıyla ilgili şikayetler de görüşüldü.

Özel toplu taşıma şoförlerine ise "sefer saatine uymama, güzergah ihlali, ücret tarifesine uymama, sefer sırasında sigara içme, yolcuya kötü muamele, yolcu ile münakaşa etme ve tehlikeli araç kullanma" gibi nedenlerle toplam 153 bin 556 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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