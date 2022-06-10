Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.D. ve E.D'nin İzmit'e tarihi eser getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait sikke ve farklı objelerden oluşan 834 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / Şahin Oktay - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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