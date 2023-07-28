Kocaeli'de Tarihi Eser Operasyonu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen bir obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi obje bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi obje bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel