Kocaeli'de Tarihi Eser Operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen bir obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi obje bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.