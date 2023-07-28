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Kocaeli'de Tarihi Eser Operasyonu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihbar üzerine Körfez'de bulunan bir evde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihbar üzerine Körfez'de bulunan bir evde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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