Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Körfez, İzmit ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 obje, 79 sikke, 1 heykel, 1 sikke koleksiyon albümü, kafeste makak cinsi maymun, 5 dedektör, 1 dedektör kulaklığı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Kadir Yıldız - Güncel Çayırova Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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