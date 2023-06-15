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Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 361 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 361 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekiplerince Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan arama 361 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Helenistik Jandarma Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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