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Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler ve 56 sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ve 56 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Gebze ilçesinde şüpheli görülen 1 kişiye üst araması yaptı.

Şahsın üzerinden tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 21 yüzük, 18 obje, 9 ok ucu ve 1 mühür ile 56 sikke ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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