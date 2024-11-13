Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ve 56 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Gebze ilçesinde şüpheli görülen 1 kişiye üst araması yaptı.

Şahsın üzerinden tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 21 yüzük, 18 obje, 9 ok ucu ve 1 mühür ile 56 sikke ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.