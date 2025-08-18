Kocaeli'de Tanker Kaza Yaptı, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yön levhasına çarpan tanker, D-100 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.D'nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, Tavşancıl mevkisinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker bariyerlere vurarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, bir süre yan yoldan kontrollü sağlanan ulaşım, tankerin çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel