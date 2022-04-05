Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2) - Haberler

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Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

Tanker ile servis midibüsü çarpıştı, 22 kişi yaralandı (2)

AA / Kadir Yıldız - Güncel

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