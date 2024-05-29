Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksiyle otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda İsmet T. yönetimindeki 41 AGV 278 otomobil ile Yüksel Y. idaresindeki 41 T 0256 plakalı taksi çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile taksinin yolcusu Furkan B. ve diğer otomobilde bulunan Namigar T, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli trafik Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title