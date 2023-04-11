Kocaeli'de taksideki cinayetin şüphelisi teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kişinin takside silahla başından vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli polise teslim oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kişinin takside silahla başından vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli polise teslim oldu.

Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde 8 Nisan'da bir takside Selçuk A'nın başından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne teslim olan şüpheli Resul A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gece saatlerinde yol kenarında bir takside yolcu koltuğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, silahla başından vurulan Selçuk A'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.