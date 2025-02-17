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Gebze'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Gebze'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Olayda 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda, Ç.M. idaresindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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