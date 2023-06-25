Kocaeli'de takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil refüje çarparak takla attı. 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Mersincik Mahallesi Semih Sokak'ta, 18 yaş altındaki ehliyetsiz sürücü G.B'nin kullandığı 16 ZV 362 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.
Yol kenarına devrilen, 16-17 yaşlarında 8 gencin bulunduğu araçta sürücü ile 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel